Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年11月6日は、人の動きはもちろん、静止状態まで検知できる、SwitchBot（スイッチボット）の「人感センサーPro」がお得に登場しています。

SwitchBot 人感センサーPro スイッチボット Alexa セキュリティ - Google Home Siri LINEに対応 スマートホーム 遠隔対応 取付簡単 防犯対策 スマホで確認 アラート機能 4,480円 （10%オフ） Amazonで見る PR PR

スマートホームの精度が変わる。“止まっていても”検知する、SwitchBotの「人感センサーPro」が10％オフ！

スマートホームの鍵を握るのは、実は“気配”の検知だったりします。SwitchBot（スイッチボット）の「人感センサーPro」は、人の動きはもちろん、静止状態まで検知できる高精度モデル。防水＆コードレスで、どこにでも置けて連携も自在なアイテムが10％オフとお買い得です。

SwitchBotのスマートデバイスは、生活を自動化するうえで頼れる存在ですが、その中でも“要”となるのが人の存在を検知するセンサー。今回登場した「人感センサーPro」は、従来モデルのアップグレード版で、なんと「静止状態」まで検知できる高精度な3in1センサーを搭載しています。

従来のセンサーでは「動きがないと不在扱い」になりがちでしたが、人がじっとしている時もミリ波レーダーが存在を感知。これに赤外線センサーや照度センサーが連動し、正確な自動制御が可能に。照明やエアコンの自動オン／オフがさらに賢くなるのはもちろん、防犯面でも死角が減ります。

防水＆コードレスで、どこにでも置けるのも◎

IPX5の防水仕様＆コードレス設計で、玄関やバスルーム、トイレなどにも設置OK。接続はBluetoothとMatterに対応し、AlexaやGoogle Homeなどとの連携が可能。生活導線に合わせて最適な場所へ移動できるのも魅力です。

また、超低消費電力のミリ波レーダー技術により、単4電池2本で約2年使用可能。一度設置したら頻繁な交換の手間が不要なのも嬉しいポイントです。

さらにSwitchBotシリーズと組み合わせることで、「夜中にトイレへ向かったら照明が自動点灯」「不在時にはエアコンOFF」など、家中のスマート化がより自然に機能します。

家の“気配”を見守りながら、快適性と省エネの両立を実現してくれるSwitchBotの「人感センサーPro」。スマートホームを本格化させたい人にとって、まず導入したい1台です。

なお、上記の表示価格は2025年11月6日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

