Photo : 川節拓実

未来の世界の、ヒト型ロボット〜。

ロボット開発、それはヒューマノイドが映しだす、“つくる力”と“育てるマインド”。

AIやロボティクスの進化が加速するなか、いま“人型ロボット”という存在は、単なる工学技術を超えて「人間とは何か」という問いを投げかけています。

2025年11月7日開催イベント 「第1回世界人型ロボット運動会」報告会 お申し込みページ｜株式会社インフォバーン

そんなテーマを真正面から見つめるイベント「第1回 世界人型ロボット運動会」報告会が、11月7日（金）に開催されます。主催は、テクノロジーと社会の関係を探求してきた株式会社インフォバーン。

Image : Infobahn

本イベントでは、今年開催された「世界人型ロボット運動会」での取材報告を中心に、中国をはじめとする各国のヒューマノイド開発の最前線を紹介。AIや制御技術、素材・モーション設計といった“つくる力”の進化を追うと共に、日本でヒューマノイド開発を発展させていくために必要な「人を育てる」「環境を整える」「挑戦する文化を育む」といった視点にもフォーカスします。

Photo : 川節拓実

つまり、ロボットとどう向き合うか、そしてその開発を支える土壌をどう育てていくか…そんな議論が交わされる場となりそうです。

登壇者には、現地参加した研究者やMakerを迎え、テクノロジーの現場で起きているリアルを共有。

単なる“すごいロボット”の話ではなく、「人間社会と機械の共進化」を考えるための貴重なセッションになるでしょう。奮ってご参加を！

【イベント概要】 「第1回 世界人型ロボット運動会」報告会 中国のヒューマノイド開発が移す、つくる力と育てるマインド ●開催日程：2025年11月7日（金）17：30〜20：00 ●主催：株式会社インフォバーン ●詳細・お申し込みはこちら ●場所：QUESTION 4階 Community Steps 〒604-8006 京都市中京区河原町通御池下る 下丸屋町390-2