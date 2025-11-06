「マイナ救急」という言葉をご存じでしょうか。保険証と連携したマイナンバーカードを使って、救急隊が患者の受診歴などを確認するというものです。10月から始まった「マイナ救急」実用化で救急業務はどう変わったのか、現場を取材しました。



呉市消防局の指令室。この日も通報が相次いでいました。



■指令員

「119番、呉市消防局です。火事ですか？救急ですか？」





旅行に訪れていた高齢男性の体調が急変したという通報が入りました。■救急隊員「救急車が赤信号直進しております。車両は止まってください。止まってください」スピード勝負の救急業務。現場に到着してまもなく、男性が運び込まれました。さっそく治療がはじまります。■救急隊員「血圧測りますよ。どっちの腕でもいいかな」会話ができる状態の男性に隊員が確認します。■救急隊員「免許証見せもらっていい？マイナンバーカードと」「マイナンバーありました。マイナンバー（カード）があったので、これちょっと使わせてもらっていいですか」男性が携帯していたのがマイナンバーカードです。救急業務での活用が10月から始まりました。その名も「マイナ救急」です。専用のタブレットで、保険証と連携したマイナンバーカードを読み取ると、受診歴や服薬情報、病歴などを見ることができます。■西消防署 松井伸人 消防司令「救急隊としては正確な情報を得ることができる。病院に関しても、病院に着いてからの治療が早くなるというメリットで、一番のメリットは、傷病者が適切な病院に搬送される」呉市消防局救急隊の出動件数です。10年前は、年間1万件ほどでしたが、2024年は1万2000件を超え、過去最多となりました。そんな中、運用が始まった「マイナ救急」。患者の円滑な搬送につながることが期待されています。■呉市消防局の職員「電源立ち上がりました？下から上へスワイプしてください」運用開始が間近に迫った9月。呉市消防局で、救急隊員を対象に「マイナ救急」の使い方を学ぶ講習会が開かれました。■呉市消防局の職員「まずはヤマザキさんの同意をもらう。目視でダブルチェックで確認」■救急隊員「タブレットの操作が大変ですが、市民のために役立てるよう努力していく」実用化した「マイナ救急」で指令室の運用も変わりました。■指令員「意識ありで、会話もできる状態ですね。その方のマイナ保険証をお持ちでしょうか？」よりスムーズな救急搬送に向け、指令室からもカードの有無を確認します。課題もあります。■西消防署 松井伸人 消防司令「今のところ、マイナ保険証を持っておられる方がまだ普及されていないので、（使用率は）2割くらい」消防庁が昨年度おこなった実証実験では、「マイナ救急」を使えた患者は1割未満でした。使えなかった患者のうち、7割以上がカードを持っておらず、カードがあっても保険証と連携していない人も1割ほどいました。呉市消防局でも開始1か月の使用率は11％にとどまりました。■西消防署 松井伸人 消防司令「私たちは患者の貴重な情報を守る立場ではあるが、ただその情報が病院選定、傷病者の治療に必ず役に立つので、積極的な所有率を高くするということをよろしくお願いいたします」救急隊の業務が円滑に進み、搬送患者のより適切な処置が期待できる。「マイナ救急」の広がりでメリットが感じられる救急業務の現場でした。（2025年11月6日 放送）