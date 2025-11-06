　6日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比20円安の5万840円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万883.68円に対しては43.68円安。出来高は3035枚となっている。

　TOPIX先物期近は3315.5ポイントと前日比2ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.05ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50840　　　　　 -20　　　　3035
日経225mini 　　　　　　 50845　　　　　 -15　　　 55758
TOPIX先物 　　　　　　　3315.5　　　　　　+2　　　　2485
JPX日経400先物　　　　　 29940　　　　　 -30　　　　 686
グロース指数先物　　　　　 700　　　　　　+0　　　　 288
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース