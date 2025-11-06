日経225先物：6日19時＝20円安、5万840円
6日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比20円安の5万840円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万883.68円に対しては43.68円安。出来高は3035枚となっている。
TOPIX先物期近は3315.5ポイントと前日比2ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.05ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50840 -20 3035
日経225mini 50845 -15 55758
TOPIX先物 3315.5 +2 2485
JPX日経400先物 29940 -30 686
グロース指数先物 700 +0 288
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
