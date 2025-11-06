日本維新・吉村洋文代表が６日、カンテレの夕方ニュース「ｎｅｗｓランナー」に生出演。番組では、しんぶん赤旗が報じた、藤田文武共同代表の公金２０００万円と秘書の会社が絡む疑惑と、４日に開いた説明会見を取り上げた。

高市自民との連立前後はテレビ番組で突然、衆院１割削減を絶対条件にぶち上げるなど攻めまくりの日々だったが…今回は一転、藤田氏を擁護せざるを得ないのか、苦しい発言が目立った。

吉村氏は「僕は適法だからいいとは思ってなくて、適法は当たり前」とし、藤田氏には「実態があって適正でも、会社の代表が公設秘書だと外形的に見て疑義が生じうる。だから今度はやめたほうがいい」と告げ、藤田氏も応じたと説明した。

一方で藤田氏が会見で、質問者に「何がおかしいんですか？それはあなたの感想であって、一般的な商習慣を全く知らないだけだと思います」などと言っている映像が流れた。

番組では、大阪維新の府議や市議から、藤田氏の与党代表としての会見態度に批判があることが伝えられた。

吉村氏は「これは会見の仕方というか、受け答えを含めての評価だと思います」とし、「（赤旗の報道に）腹立たしい思いで会見に行ってるところもある」と語った。

藤田氏が「デザイン業務ナメすぎ」「一般的な商取引を知らないだけ」などと発言したことは問題ではないかと聞かれると、吉村氏は「ううーん…あの…」と珍しく詰まり、「まあちょっと言い方はいろいろ…やり方って、あったと思います」と語った。

「でも藤田さんの性格なところでもあるんですよね。彼もともと一直線な人で、普通なら言い方があるだろうと思うんですけど、良くも悪くも一直線で。凄く傲慢じゃないかと、受け取る人からはあったと思う。一方でこれは赤旗の報道で、通常の商取引じゃないかとＳＮＳでは２つの意見があると思いますけど。評価は人によって分かれると思います」と述べた。