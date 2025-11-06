杏、手作りポトフ＆キヌアサラダ披露「栄養バッチリ」「フランス感じる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/06】女優の杏が11月6日、自身の公式Instagramを更新。手作りのポトフを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】39歳パリ在住女優「フランス感じる」手作りポトフ＆キヌアサラダ披露
杏は、「生配信にて作ったポトフと、キヌアサラダです パクパク食べて、もう無くなりました！」とつづり、手料理の写真を公開。人参やじゃがいも、大きな肉がゴロンと入ったポトフと、彩りの美しいサラダの写真を投稿している。
この投稿に「食べさせて」「フランス感じる」「野菜がたくさん取れて栄養バッチリ」「美味しそう」「これからの季節に完璧」など反響が集まっている。（modelpress編集部）
◆杏、手作りポトフ披露
◆杏の投稿に反響
