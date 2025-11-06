加藤夏希、図面用意のマイクラキャラ弁公開「クオリティ高すぎる」「本気度すごい」の声
【モデルプレス＝2025/11/06】女優の加藤夏希が11月6日、自身のInstagramを更新。手作りのキャラクター弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】加藤夏希「クオリティ高すぎる」図面用意のマイクラキャラ弁
加藤は「遠足 行ってらっしゃーい！」とつづり、ブロックを使って自由に建物や世界を創造することができるゲーム「マインクラフト」のキャラクター弁当を披露。「仕込み」と記した写真には、事前に手書きで作成した弁当のレイアウト図が収められ、見事に図面通りの弁当を完成させていた。
この投稿に、ファンからは「クオリティ高すぎる」「本気度すごい」「尊敬する」「子どもも喜びそう」といったコメントが寄せられている。
加藤は2014年6月に一般男性と結婚。2016年7月に第1子女児、2019年2月に第2子男児、2021年1月に第3子男児、2024年5月に第4子女児を出産している。（modelpress編集部）
