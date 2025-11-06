ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリンが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）で、昭和の自動車・バイクについてのトークを繰り広げました。

日本では、1898（明治31）年に初めて海外から自動車が持ち込まれ、その後、国産自動車の開発が進んでいきました。戦争などもある厳しい状況のなか、1955年に純国産乗用車「初代クラウン」が登場します。

その後、高度経済成長期に入り、1958年には、排気量360ccの軽自動車として登場した「スバル360」が爆発的人気になりました。

サマンサは、「クラウンは富の象徴だった」とコメント。友人の親の車に乗ることも多かった子どものころ、「その車がクラウンかどうか、ほかの車種なのかなどを意識していた」そうで、「家の車がクラウンということがステータスになっていた」と語りました。

高級セダン（イメージ）

マリンから、「最初に乗った車は？」と尋ねられたサマンサは、「乳母車」とコメント。このボケに対して、マリンが「そして口車に乗せられて」と被せると、サマンサが「いまは火の車」と重ねるなど、ボケ合戦を楽しんでいました。



高校1年生でアメリカへ留学したサマンサは、16歳のときにアメリカで免許を取得したそう（州によって免許取得のルールが異なります）。その後、日本の免許に更新したときのこと。日本の教習所では「右後方よし」などの声出し確認は定番ですが、サマンサにとっては初耳。はじめは、「『右後方よし』って人の名前？」と思ったそうです。



ほかにも、日本車とアメリカの車ではハンドル位置の違いからウインカーとワイパーの位置が異なるため、左ハンドルで慣れていたサマンサはよく間違えていたという“あるある話”も飛び出しました。

アメリカ時代のサマンサと愛車

昭和の時代に人気となったのは、スポーツカー。国産車初のスーパーカーといわれる「トヨタ2000GT」は、映画『007は二度死ぬ』に登場し、海外でも人気を博しました。

スーパーカー（イメージ）

ほかにも、「ケンとメリーのスカイライン」の愛称で親しまれた「日産スカイライン」や「日産フェアレディ―Z」などに憧れた世代も多いのでは？ マリンは、漫画『シャコタン☆ブギ』でこれらの存在を知ったようです。

ヘッドライトが格納できる「リトラクタブル・ヘッドライト」（隠しライト）が装備された車が多かったのも昭和を感じさせるポイント。これは違反なのですが、ライトを片側だけ上げて“ウインク”しているように見せるのが“ナウい“時代もあったのだとか。

1970年代に訪れた、スーパーカーブーム。ランボルギーニカウンタックやフェラーリ、ロータスヨーロッパなどが大人気となり、子どもたちの間では、スーパーカー消しゴムやプラモデルなどが流行しました。



一方、原動機付自転車（原チャリ）が普及したのも昭和のことでした。1958年に登場したホンダの小型バイク「スーパー・カブ」は、低燃費・耐久性・使いやすさが特徴で海外でも人気のバイクです。

1976年発売のホンダ「ロードパル」（通称：ラッタッタ）、1977年発売のヤマハ「パッソル」の影響から、スクーター人気が上昇。ドラマ『探偵物語』（日本テレビ系列）で松田優作演じる工藤俊作が乗っていた、イタリアの 「ベスパ」も話題を集めました。

マリンはなんと、「パッソル」を持っていていまも大事にしているそうです。

愛車「パッソル」に乗るマリン

そのほか、「ジャンケンミラー」などの懐かしいアイテムの話も飛び出しました。



※ラジオ関西「Clip木曜日」2025年10月30日放送回より