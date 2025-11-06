中川翔子「嬉しいけど不思議な気持ち」タミータイム初挑戦を報告「双子ちゃんの成長が愛おしい」「びっくり」と反響
【モデルプレス＝2025/11/06】タレントの中川翔子が11月5日、自身のInstagramを更新。初めてのタミータイムに挑戦したことを報告した。
【写真】双子出産40歳タレント、タミータイム初挑戦
中川は「今日は初めて タミータイムに挑戦」と保育士の指導のもと双子のうつぶせ遊びを実施したことを報告。「ちょっと顔を自分であげようとしてて成長を感じて 嬉しいけど不思議な気持ち」とつづり、双子と見つめ合う写真やベビーベッドの上の双子の様子を撮影した写真を投稿していた。
この投稿に、ファンからは「双子ちゃんの成長が愛おしい」「みんな可愛すぎる」「幸せな空間」「成長の早さにびっくり」といったコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】双子出産40歳タレント、タミータイム初挑戦
◆中川翔子、タミータイム初挑戦を報告「嬉しいけど不思議な気持ち」
中川は「今日は初めて タミータイムに挑戦」と保育士の指導のもと双子のうつぶせ遊びを実施したことを報告。「ちょっと顔を自分であげようとしてて成長を感じて 嬉しいけど不思議な気持ち」とつづり、双子と見つめ合う写真やベビーベッドの上の双子の様子を撮影した写真を投稿していた。
◆中川翔子の投稿に「双子ちゃんの成長が愛おしい」と反響
この投稿に、ファンからは「双子ちゃんの成長が愛おしい」「みんな可愛すぎる」「幸せな空間」「成長の早さにびっくり」といったコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】