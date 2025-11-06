優しい先住猫さんたちのもとで、すくすくと成長中の保護子猫の兄妹。元気いっぱいなふたりに、先住猫さんたちはそれぞれのやり方で教育もしてくれているそうで…？

話題となった投稿は注目を集め、「優しくて可愛い子達ですね～」「子猫ちゃんたち、きっといい子に育ちますね」といったコメントが寄せられています。

【動画：生後60日の保護猫きょうだい→先輩ネコが見守ってくれて…心温まる『素敵なやり取り』】

元気すぎる子猫の兄妹

YouTubeチャンネル『あにまるほんぽ』に投稿されたのは、元気いっぱいに遊んでいる生後60日を迎えた預かり子猫のこうくんとららちゃん兄妹と、先住猫さんたちの姿です。

先天性の障害などをものともせず、この日も兄妹は跳ねたり走ったり。ららちゃんがマイペースにひとり遊びを楽しむ一方、こうくんは先住猫のベルメールちゃんにじゃれていたそう。ベルメールちゃんは手加減をしつつ、自身も楽しく遊びながら教育をしているようです。

園長の教育的指導

続いて登場したのは、今までたくさんの預かり猫さんたちのお世話をしてくれているというボスでもある茶々まる園長。早速、激しく絡んでくるこうくんを慣れた様子で相手にしてあげていたそうで、やんのかポーズで挑まれた時には…。

先輩の威厳をしっかりと見せつけて、猫社会の上下関係を教えていたのだとか。と言っても、鳴き声やパンチもかなり手加減されていて、キックやパンチをされても本気では怒らないというとっても優しい教え方だったといいます。最終的にこうくんはお腹を見せていたそうで、さすが茶々まる園長です！

そっと見守って…

遊びの合間の休憩時間には、兄妹のケージのすぐ前に先住猫のシンバちゃんの姿が。警戒心が強めだというシンバちゃんが優しく見守ってくれている姿に、ママさんも心がじんわりと温かくなったそうです。

時には父性が溢れて構おうとした茶々まる園長が、ららちゃんにフラレてしまうといった微笑ましい場面も見られるそう。子猫兄妹を可愛がりながら教育もしてくれる、頼もしい先住猫さんたちなのでした。

投稿には「みんなそれぞれでかわいいです♡」「子猫達は、体力オバケですね。そして、園長の存在感よw」「自分の子供でなくても我が子のように可愛がって育てて偉いですね」「頼れる優しいお兄ちゃんお姉ちゃんに囲まれてるからちびちゃんずも安心だし楽しいですね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『あにまるほんぽ』では、先住猫さんたちの日常や、預かり猫さんたちが幸せを掴むまでの日々の様子が投稿されています。こうくんとららちゃんたちの保護当初の様子なども観ることができますよ。

