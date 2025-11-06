それドコの？→ 実は【3COINS】なんです！ 40・50代が狙いたい♡「上品ピアス」
なんだかパッとしない……。そんな時は、一点投入で顔まわりが華やぐ、ピアスを取り入れてみるといいかも。今回は【3COINS（スリーコインズ）】から、ミドル世代におすすめしたい「上品ピアス」をご紹介。キュービックジルコニアが煌めくピアスや、高級感たっぷりのメタルピアスなど。プチプラとは思えないハイクオリティ商品は「どこで買ったの？」と周りから褒められるかも……！
きれい見えもおしゃれ見えも備わったボールピアス
【3COINS】「イビツボールピアス」\330（税込）
上品な光沢感のある銅素材を使用したピアス。きれい見えもおしゃれ見えも狙いたいミドル世代にぴったりの商品です。コーデを邪魔しないシンプルさで、服装を選ばず合わせやすそうなのも嬉しいポイント。
耳元で上品に煌めく高見えピアス
【3COINS】「キラキラワンタッチピアス」\330（税込）
キュービックジルコニアがキラキラ輝き、顔まわりがパッと華やかな印象になりそう。繊細なデザインで上品な雰囲気をまとえそうなピアスは、プチプラクオリティを超える高見えアイテムと言えそう。ワンタッチで簡単に着脱できそうなので、ストレスフリーにおしゃれを楽しめそうです。
洗練されたデザインで大人の魅力を引き出す
【3COINS】「メタルフックピアス」\330（税込）
メタリックシルバーカラーのモチーフを採用。洗練されたデザインが大人の魅力を引き出してくれそうなフックピアスです。小さめサイズで、耳元でさりげなく存在感を発揮。主張しすぎないため、オフィスシーンにも活躍しそうです。普段ピアスをつけない人も、気軽に取り入れられるかも。
高級感のあるデザインに惚れる褒められピアス
【3COINS】「メタルデザインピアス」\330（税込）
高級感たっぷりのメタリックカラーが、リュクスなムードを演出。クラシカルな雰囲気もまとって、いつものコーデをランクアップできそうなピアス。ワンピコーデに合わせてエレガントに。いつものジーンズコーデを格上げしたいときや、マニッシュなパンツコーデにレディなエッセンスをプラスしたいときにもぴったりです。
※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：mana.i