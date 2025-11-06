雷の大きな音と光に思わず身をすくめてしまうのは人間も猫も同じ。今回紹介するのは、そんな雷が苦手な2歳の猫ちゃん。怖がりながらも自分なりの安心できる場所を見つけたみたいです。投稿はThreadsにて、17万回以上表示。いいね数は2.1万件を超えました。

【写真：雷の音におびえて『お布団に避難したネコ』…】

雷怖くて布団に入っていた2歳猫

今回、Threadsに投稿したのは「サワノ アキラ」さん。

事の発端は、お家の外で鳴り響いた雷。外で雷が鳴り始めた途端、猫ちゃんはビクッと警戒モードに。大きな音と眩しい光に驚いたのか、お布団の中へ潜り込んだそうです。

体をギュッと丸め、お布団の隙間から顔だけをちょこんと出している姿は、とても可愛らしかったとのこと。こんなに可愛いとついつい雷から守ってあげたくなります。

雷が苦手なのは猫あるあるな様子

雷が苦手でお布団の中に隠れていた猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「かわいい」「雷は怖いよね」などの声が多く寄せられていました。その他にも、うちの猫も同じように雷怖がる！といったコメントがチラホラ。どうやら雷が怖くて隠れてしまうのは、猫あるあるみたいですね。

怖がりながらも自分で安心できる場所を見つける猫ちゃんの姿には、なんだか人間にも通じるものがありますね。雷の日のお布団は、2歳猫ちゃんにとってベストな避難場所だったようです。きっと雷が過ぎ去ったあと、猫ちゃんはほっと一息ついてまた元気な姿を見せてくれたに違いありません。

写真・動画提供：Threadsアカウント「サワノ アキラ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。