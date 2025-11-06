日向坂46・石塚瑶季（左）と乃木坂46・佐藤璃果　※「石塚瑶季」インスタグラム

　日向坂46の石塚瑶季が4日、自身のインスタグラムを更新。“いい推しの日”に、憧れの存在である乃木坂46・佐藤璃果との2ショットを公開した。

【写真】お互いに写真を撮り合う石塚瑶季＆佐藤璃果

　石塚は投稿で「これからもずっと憧れの推しです！　#いい推しの日」とつづり、佐藤と食事に出掛け、並んで微笑む写真を披露した。

　一方の佐藤も「少し前にたまきとご飯」と投稿し、「いつもライブの感想を沢山熱量たっぷりに話してくれて嬉しい　可愛くてとても癒されてます　たまきの推しでいられて幸せ〜」とつづった。

　ファンからは「たまにゃん、推しとデートしてる！」「推しメンの璃果ちゃんとお出かけできて良かったね！！」「璃果ちゃんとたまきちゃんのデート非常に良い」「2人ともめちゃくちゃ可愛い」などと反響が寄せられている。

引用：「石塚瑶季」インスタグラム（＠ishizukatamaki_official）、「佐藤璃果」インスタグラム（＠lica_sato_official）