日向坂46・石塚瑶季、“憧れの推し”乃木坂46・佐藤璃果とお出かけ 「推しとデートしてる！」「2人とも可愛い」
日向坂46の石塚瑶季が4日、自身のインスタグラムを更新。“いい推しの日”に、憧れの存在である乃木坂46・佐藤璃果との2ショットを公開した。
【写真】お互いに写真を撮り合う石塚瑶季＆佐藤璃果
石塚は投稿で「これからもずっと憧れの推しです！ #いい推しの日」とつづり、佐藤と食事に出掛け、並んで微笑む写真を披露した。
一方の佐藤も「少し前にたまきとご飯」と投稿し、「いつもライブの感想を沢山熱量たっぷりに話してくれて嬉しい 可愛くてとても癒されてます たまきの推しでいられて幸せ〜」とつづった。
ファンからは「たまにゃん、推しとデートしてる！」「推しメンの璃果ちゃんとお出かけできて良かったね！！」「璃果ちゃんとたまきちゃんのデート非常に良い」「2人ともめちゃくちゃ可愛い」などと反響が寄せられている。
引用：「石塚瑶季」インスタグラム（＠ishizukatamaki_official）、「佐藤璃果」インスタグラム（＠lica_sato_official）
