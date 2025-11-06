TBS2Ç¯ÌÜ¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£Èþ½÷¡¢24ºÐ¡È½é¤ä¤é¤«¤·¡É¤ò¹ðÇò¡ÖÃ¯¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡TBSÆþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤Î±ºÌî²êÎÉ¤¬6Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢4Æü¤Ë24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤ÏÃÑ¤º¤¤¡ª¡¡±ºÌî²êÎÉ¥¢¥Ê24ºÐ¡È½é¤ä¤é¤«¤·¡É¤ò¸ø³«
¡¡2024Ç¯Æþ¼Ò¤Î±ºÌî¥¢¥Ê¤Ï¡¢¡ØTHE TIME¡Ç/THE TIME,¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÌÚÍË¤È¶âÍË¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤È¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Ù¤Î¿åÍËÆü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê±ºÌî¥¢¥Ê¤Ï¡Ö11·î5Æü¡¡24ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ÈºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤Ê1Æü¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ë¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÊó¹ð¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤ËÁ°Æü¤Î4Æü¤Ï»ä¤ÎÉã¤ÎÃÂÀ¸Æü¡ª¡×¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¤¤¿¤¯¤ÆÃÆ´Ýµ¢¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿Æ¹§¹Ô¤ò¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢Éã¿Æ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ºÌî¥¢¥Ê¤Ï¡Ö24ºÐ¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Âç¿Í¤Ê½÷À¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿·¤·¤¤1Ç¯¤Ø¤ÎÊúÉé¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê»ä¤Î24ºÐ½é¤ä¤é¤«¤·¤Ï¡¢Éþ¤Î¥·¡¼¥ë¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þ½Ð¼Ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÖÃ¯¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤«¤Ä¤Æ±ºÌî¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÄ«½Ð¼Ò¤·¤¿¤éÉþ¤¬Î¢ÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢24ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Î½é¤Î¤ä¤é¤«¤·¤âÊñ¤ß±£¤µ¤º¸ø³«¡£¤½¤ó¤Ê¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤Ê°ìÌÌ¤â¡¢°¦¤µ¤ì¤ë°ì°ø¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
°úÍÑ¡§¡Ö±ºÌî²êÎÉ¡ÊTBS¡Ë¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@urano.kyla¡Ë
