平塘県の平塘特大橋。（ドローンから、貴陽＝新華社配信／李瑞竜）

【新華社貴陽11月6日】中国貴州省黔南（けんなん）プイ族ミャオ族自治州平塘県の「天空の橋」観光サービスエリアは、供用開始以来、多くの観光客が訪れている。同省における橋と観光の融合発展の指標的プロジェクトで、世界クラスの平塘特大橋を核に、500メートル球面電波望遠鏡、通称「中国天眼」に隣接。橋梁文化や天文科学普及、無形文化遺産の資源を統合し、橋と風景の鑑賞、探究学習ツアーなどさまざまな観光ルートを提供している。

オランダから来た観光客のヨスさんは「静かな村と壮大な建造物、伝統と現代の強烈な対比に圧倒された」と絶賛した。

観光地の人気が高まるにつれ、連休期間中は「中国天眼」周辺の民宿や飲食店、売店などで電力需要が急増する。電力供給を保証するため、送電大手、中国南方電網傘下の貴州電網都穀（といん）平塘供電局はこの1年間、「電力満タンプロジェクト」を実施。10キロボルト送電線を93.38キロ新設、改修し、変圧器容量を3万3700キロボルトアンペア増設、観光地の充電スタンドは郷鎮（町村）全域で利用可能となった。

観光地のそばに新設された480キロワットの急速充電ステーションでは、充電スタンド24基が稼働、1日平均約500台の車に対応している。オートキャンプ場で愛車を充電し終えた広西チワン族自治区から訪れた寧（ねい）さんは「100キロ以上走っても電気代は50元（1元＝約21円）もかからない。コストはガソリン車の半分」と話した。

「天空の橋」展望台のアップグレードや「中国天眼」ビジターセンターの改修、メタバースXR（クロスリアリティー）没入型体験館の新設などを通じて、同県は観光サービスの品質を継続して向上させ、「通過するだけの観光」から「宿泊する観光」へ効果的な転換を推進し、「初回顧客」を「常連客」に変えている。

大勢の観光客でにぎわう「中国天眼」風景区。（貴陽＝新華社配信／金泉）

