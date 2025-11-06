『M-1』敗者復活＆決勝は12・21 準決勝は12・4 敗者復活の会場はEX THEATER ROPPONGI
漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』について、準決勝、敗者復活および決勝の日程が6日、発表となった。過去最多を更新した今大会の出場組1万1521組から、“日本一”の称号と賞金1000万円を手にするのはいったいどの漫才師か。
【動画】コットン、「M-1グランプリ2025」不参加を表明の一部始終
第21代王者を決める決勝戦を、12月21日に放送することが決定。ABCテレビ・テレビ朝日系列24局にて生放送で届ける。その直前には、決勝戦の最後の1枠を目指す「敗者復活戦」を生放送。敗者復活戦は、六本木のEX THEATER ROPPONGIで行われる。
また、ファイナリストが決まる準決勝は12月4日。今年も昨年同様東京のNEW PIER HALLにて開催される。
■M-1グランプリ 優勝者一覧【参加組数】
2001年度 中川家【1603】
2002年度 ますだおかだ【1756】
2003年度 フットボールアワー【1906】
2004年度 アンタッチャブル【2617】
2005年度 ブラックマヨネーズ【3378】
2006年度 チュートリアル【3922】
2007年度 サンドウィッチマン【4239】
2008年度 NON STYLE【4489】
2009年度 パンクブーブー【4629】
2010年度 笑い飯【4835】
2015年度 トレンディエンジェル【3472】
2016年度 銀シャリ【3503】
2017年度 とろサーモン【4094】
2018年度 霜降り明星【4640】
2019年度 ミルクボーイ【5040】
2020年度 マヂカルラブリー【5081】
2021年度 錦鯉【6017】
2022年度 ウエストランド【7261】
2023年度 令和ロマン【8540】
2024年度 令和ロマン【10330】
