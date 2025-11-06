XG、1stフルアルバムのタイトルは『THE CORE - 核』に決定
HIPHOP／R＆Bガールズグループ・XGが、2026年1月23日にリリースする1stフルアルバムのタイトルを『THE CORE - 核』と発表した。
【ライブ写真】ハロウィン衣装で魅了した『Spooky Halloween by Live Nation Electronic Asia』のXGステージショット
XGの公式SNSでは、10月30日に“核”の一文字だけが描かれた画像が投稿され、ファンの間で憶測と期待の声が広がっていた。翌31日には、2度目のワールドツアーのタイトルが『XG WORLD TOUR: THE CORE』であることも発表され、“核”と“CORE”が共通のコンセプトであることが明らかになった。
1stアルバムのリリースは、8月30日に開催された音楽イベント『a-nation』で明かされ、9月には先行配信シングル「GALA」がリリースされたが、その後の情報がなかった中でのタイトル発表となった。
アルバム『THE CORE - 核』は、ジャンルの境界を自由に横断しながら、揺るがないXGのアイデンティティとエネルギーを表現しているという。収録曲の詳細については現時点では未発表だが、国内外で注目を集めるXGの待望の1stフルアルバムとあって期待が高まる。
