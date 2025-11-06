Ｊ１柏は６日、柏市内で次節の名古屋戦（８日・三協Ｆ柏）へ向けた調整を非公開で行った。１日のルヴァン杯決勝（１●３）では広島に敗北し、タイトル獲得とはならず。広島戦ではロングスローから２点、直接ＦＫから１点と、セットプレーでの課題が浮かび上がる中で、ＤＦ古賀太陽は「（相手は）明らかにあの試合を参考にする部分はあると思う。（失点は）セットプレー３発だったので、そこは僕らもしっかり修正して臨まないといけない」と次戦を見据えた。

今回も届かなかった。古賀は２０２０年ルヴァン杯、２３年天皇杯でも柏の先発として決勝に出場して敗北。２０年は１―２、２３年はＰＫ戦にまで及んだ激闘の末に涙を飲んだ。３回連続でカップ戦決勝での敗北を味わった古賀は「チーム状況がそれぞれ違うので、同じものとして捉えるのは難しい」と前置きをしつつも「明らかにタイトルを取るにふさわしいチームだったのは今年だと思っている」と語る。

２０年はＪ１に復帰した初年度、２３年は残留争いに加わっていたこともあり「過去２大会は実力的に受け入れられる部分もあった」と古賀。試合内容も過去２大会の方が僅差だ。ただ、「ここまでの過程を考えたときに、今のチームの方が勝つべきチームだなとは思っていた。そういう意味での悔しさが残る」と、また違う悔しさをかみしめているという。

ただ、ここで終わりではない。チームはリーグ戦残り３試合の時点で、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）出場圏内の２位。次戦で勝利し、翌日に３位の京都と４位の神戸がそれぞれ負ければ２位以上が確定し、目標としていたＡＣＬＥ出場のチャンスを得られる。首位の鹿島とも勝ち点１差に迫っており、逆転優勝の可能性も十分に残されている。

古賀も「目標とするものが現時点で消えてしまっている状況であれば、あの敗戦はダメージになっていたかもしれないが、（今は）強制的に切り替えざるを得ない。みんなうまく切り替えられているかなと思っています」と話した。１７年の川崎はルヴァン杯決勝で敗れながら残り３試合を全勝し、最終節で鹿島を抜いて初優勝を勝ち取った。悔しさを乗り越え、まずは名古屋戦で白星をつかみたい。