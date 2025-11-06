イラストや動画の制作といったサブカルチャーの分野を専門に障がいのある人たちなどの就労支援をおこなう事業所が今年、高知市に誕生しました。「好きなこと」を仕事にしたい。その想いを叶えようと利用者たちが挑戦しています。



壁一面に貼られている様々なキャラクターのイラスト。これらの作品を手がけたのは、身体や心に障がいのある人たちです。プロが実際に使う編集ソフトや機材などを使って描きます。

制作場所となっている高知市の「でじるみ高知」。アニメキャラクターやイラスト、動画制作などサブカルチャーに特化した県内初の就労継続支援B型事業所として、今年7月にオープンしました。





■責任者の呼びかけ「11月に入って、新しい案件も入ってきておりますので、また対応の方をよろしくお願いします」就労継続支援B型事業所では、障がいのある人たちが働くために必要な知識や能力を上げる訓練を受けながら活動の対価として工賃を受け取ります。一般の企業やA型事業所などと違い、雇用契約がないため、利用者は自分に合ったペースで働くことができます。一方、仕事の内容は野菜の袋詰めや清掃といった簡単な作業などが多く、選択できる業種が限られているのが現状です。「でじるみ」は、「好き、趣味を仕事に活かそう」をコンセプトに障がいのある人たちの働く選択肢を広げようと福祉事業などを展開する大阪の企業「グローバルソリューショングループ」が、2023年に立ち上げました。利用者一人一人にあわせた作業を用意して、クリエーター専門のスタッフがイラストや動画の制作を教えます。■利用者・近藤修一さん「元々、映画が好きなんで、こういうクリエイターの仕事をやってみたいなって思ってて。働く意欲も湧いて自分のやりたいことをできるようになったんで良かった」現在、全国に54の事業所があり、四国では高知が初めての開設です。「でじるみ高知」の利用時間は月曜日から土曜日の午前10時から午後3時までで現在、54人が利用しています。事業所を管理する土居颯之介さんによりますと、高知の利用者は全国の「でじるみ」の中でも多いといいます。■でじるみ高知管理者 土居颯乃介さん「高知はすごく漫画文化だとか、アニメ文化というのがすごくありますので、そこにすごくマッチしたというのが要因の一つかなとは思われます。問い合わせとか、見学・体験というのまだまだ来ていますし、そういう意味では需要の方はまだまだ今後も続いていくのではないかなと思ってます」想像以上の需要の多さで、開設当初は思うようにいかないこともあったといいます。■土居颯乃介さん「オープン当初はすごくバタバタで、すごく殺到して来ていただいたので、利用者ひとりひとりに関わる時間というのが、すごく少なかったので、そのあたりは色んなトラブルとかもありましたし、オープン当初はすごく大変だった」「でじるみ高知」では、技術的な指導は専門のクリエータースタッフ、その他の相談は土居さんがおこなうなどスタッフの役割を明確にしたことで利用者への対応を改善させました。「でじるみ高知」に開設当初から通う松木翔さん（32歳）です。軽い知的障害がある松木さんは元々、高知市のパン工場で働いていましたが、パソコンでのイラスト作成に興味がありました。■松木翔さんQこれは何をしている？「お店のポスターですね。広告を作っています。案件をやりきった時の達成感。ひとつモノを達成するのは嬉しいことなので、こういうスキルを磨いてやってます」「でじるみ高知」の開設から4か月が経ち、利用者の技術が上がる一方、課題となっているのが仕事の受注です。利用者の工賃を賄うためにも発注を増やすことが求められます。「でじるみ高知」では想定する営業先をイメージしたチラシやポスターを無料で作成し、売り込みを図ることにしました。この日は松木さんも売り込みに挑戦。スタッフと一緒に事業所の近くのはりまや橋商店街を回り、チラシを渡してPRしました。スタッフ:「今回ですね、お店の前に貼ってあった手書きのポップ、アルバイト募集の、一応作らさせていただいたんですよ。利用者さんが作っていただいて、これ完成したんですけど、もし良かったら名刺代わりといってはあれなんですけど、良かったらどうぞ」店の人:「ああ、分かりました」松木さん:「ぜひとも、でじるみを知ってもらえたら。スタッフも嬉しいので。ぜひ、ご利用下さい」■松木翔さんQチラシを配ってどうだった？「まったく、これ初体験です。ちょっとでも、でじるみを知ってくれれば良いなと思ってます」Q受け取ってくれるのは？「やっぱり、嬉しいものですね。自分の努力がやっぱりいろんな人に渡るということなので、それだけ人の努力を分かってもらえる」「でじるみ」の目標は障がいのある人が技術を身につけ自立して働けるようになること。高知の利用者からひとりでも多くの人が立派なクリエーターとして羽ばたいてくれるのが願いです。■でじるみ高知管理者 土居颯乃介さん「利用者さんからこういうことがしたい。もっと、こうしたいという声も徐々に聞こえてきだした。次のステージ、自分でフリーランスとして仕事をやりたい方、一般就職したい利用者もいるので、その利用者さんの思いにそった支援、利用者さんの希望も叶えられるような事業所を目指していきたい」■松木翔さんQ好きなことを仕事にできるのはどうですか？「活力になる」「好きなこと」を仕事にして生きがいを持って働きたい。障がいのある人たちの新たな支援のカタチが広がり始めています。