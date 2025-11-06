藤井サチ、炊飯器で出来る♪お手軽“参鶏湯”レシピを紹介「ホロッホロ」「美味しい！」

モデルとしても活躍し、食育インストラクター2級の資格を持つ藤井サチさんが、自身のYoutubeチャンネルに『モデルのリアルな《４日間の食事》作り方も一緒に紹介♪』という動画を投稿。今回は、藤井さんが、4日間の食事内容を公開する中で披露した、お手軽韓国料理の作り方をピックアップ！

藤井さんが、「簡単に、炊飯器で作れちゃう」と紹介したレシピがこちら！

■ホロホロ参鶏湯

【材料】(2人分)・手羽元 300グラム（6本）・大根 300〜400グラム・長ネギ 1本・米 大さじ3・にんにく 2片(チューブでも可)・生姜 親指大の大きさ・トッピング用輪切り唐辛子〈調味料〉・水 600cc・酒 50cc・塩 小さじ1・鶏ガラ 小さじ1

【作り方】（1）大根と長ネギを食べやすい大きさにカットする（2）生姜も適度な大きさにカットする（3）炊飯器の底に大根を並べて、その上に手羽元、長ネギ、生姜、にんにくを入れる（4）水を注ぎ、料理酒、塩、鶏ガラ、お米を入れて炊飯器で炊く（5）炊けたら皿に盛り、糸唐辛子を乗せる

■寒い季節にもぴったりなメニュー

本格的な仕上がりの参鶏湯に「美味しそう」と胸を踊らさた藤井さんは、大根を一口食べると「ホロッホロ！」と笑顔。

その後も「美味しい！」「柔らかい」と、手が止まらない様子で食べすすめていました♪

免疫力を高める効果が期待できる栄養素を含んだ長ネギや、身体を温める働きを持つ“ジンゲロール”を含む生姜をふんだんに使った参鶏湯は、寒さが増して風邪もひきやすくなるこれからの季節にピッタリ！

皆さんもぜひ、試してみてはいかがでしょうか♪

