【独占コメント到着】解散発表のあっとせぶんてぃーん、ワンマンライブ全20曲収録のメモリアルCDリリース決定

去る10月26日、公式HPで来年1月13日に解散すると発表したあっとせぶんてぃーんのグループ史上最大規模のワンマンライブ、LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）のライブアルバムが12月17日にリリースされることが決定した。

サポートメンバーにGt服部栞汰（SHE’S）／Ba津波幸平／Dr堀之内大介（Base Ball Bear）らを迎え、バンドセットによる、より熱くロックで、より激しくダンサブルな全20曲のパフォーマンスを完全網羅した2枚組ライブアルバム「Road to 2000 Tokyo Fight 1/1 Bounce Back!!」は、約10年間の活動の集大成で選りすぐりのセットリストになっており、あの感動と感涙のライブがメモリアルCDとなって作品化される。

初回限定盤には、別冊外付け LIVE PHOTO BOOK（60ページ）が同封され、MCも収録される。また、5月17日大阪ワンマンライブよりスタートした各リリイベ＆イベントで配布された缶バッジを“ご主人様” “お嬢様“（あっとほぉーむカフェの男性客、女性客の呼称）が収集＆交換を行うことで最終的に「＠17」モザイクアートを完成させる参加型企画も9月14日についに完成。

このモザイクアートはジャケットデザインに使用され、文字通り、あっとせぶんてぃーんと“ご主人様” “お嬢様“で作り上げたメモリアルなライブアルバムとなった。

【メンバー こえび コメント】

ライブが終わってからもLINECUBESHIBUYAに立った時の感動を何度も思い出しています。ステージに立つ前はメンバー全員楽しみと不安が入り混じった気持ちでしたが、今まで応援してきてくれたたくさんのご主人様お嬢様の前で、最高のバンドと一緒に最高のライブをやれたと思っています。もう一度あの景色を見たいと思うくらい大切な時間でした。このライブアルバムは私達とご主人様お嬢様の中にある忘れられないあの日が思い出せる大切な1枚になってます！ 沢山聴いて思い出と一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです！そして2026年1月13日まで駆け抜けて行きたいと思います。

【セットリスト・商品仕様】

2025年9月14日（日）＠LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）あっとせぶんてぃーんワンマンライブ「Road to 2000 Tokyo Fight 1/1 Bounce Back!!」

M-1 ALL FOR YOUM-2 M@id in You 2025M-3 ムテキの笑顔M-4 ダンスフラミンゴM-5 バイバイ、モラトリアムM-6 アマデウスM-7 フラジャイルM-8 アキハバラ・ラヴァーズM-9 セブンティーンパフェM-10 ストロベリーサンセットM-11 ツバキ姫M-12 リボン 2025M-13 メイデンティティ2025M-14 Beginning 2025M-15 はなはなはなび 2024M-16 あっせぶんぶん！ 2024M-17 バタフライ・エフェクトEC1 M-18 summer timeEC2 M-19 夏のカナリアEC3 M-20 メイド in Nippon 【商品仕様】◎初回限定盤（MUCD-8186/7）6,600円（税込）・DVDトールケース CD2枚組＜MC収録＞・別冊外付け LIVE PHOTO BOOK（60ページ） サイズ W136mm H190mm（DVDトールケースの天地左右と同サイズ）◎通常盤（MUCD-1531/2）4,400円（税込）・2Dジュエルケース CD2枚組＜MC収録無し＞・ミニコラージュポスター仕様ブックレット （9面 折ポスター 349mmx349mm）＊セットでご購入のご主人様・お嬢様のお名前が、商品内の解説ブックレットのスタッフクレジットの箇所に初回限定盤・通常盤共に記載されます。