「メッシがセンターバックに変身したかのよう」「世界を揺るがすゴール」「まるでソンのようなゴール」 トッテナムDFファン・デ・フェンが見せた“圧巻ドリブル弾”に称賛の声集まる
トッテナムに所属するオランダ代表DFミッキー・ファン・デ・フェンがCLリーグフェーズ第4節で見せた圧巻のドリブルシュートには多くの称賛が寄せられているようだ。
トッテナムは今節日本代表DF鈴木淳之介が所属するデンマークのコペンハーゲンと対戦。19分に先制点を挙げたブレナン・ジョンソンが57分に退場するなど、数的不利な時間も長かったが、最終的に4-0の快勝を飾った。
試合後、同選手は『TNT Sports』のインタビューで「目の前に少し隙間ができたので、『よし、ドリブルを始めよう』と思ったんだ。相手が追いつくかどうか見ていた。スペースがどんどん見えてきて、それがどんどん大きくなっていった。そしてある時点で、もうこれで終わりだと思ってゴールを決めることができた」と振り返っている。
英『Evening Standard』によれば、指揮官のトーマス・フランクは「間違いなく今シーズンのベストゴールになるだろう。ミッキーが全員を抜き去る様子は、まるでリオネル・メッシがセンターバックに変身したかのようだった。素晴らしいゴールだったよ」とファン・デ・フェンを絶賛した模様。
またトッテナムでもプレイ経験のある元イングランド代表GKジョー・ハートは「世界を揺るがすゴールだ。あのゴールは誰もが何度も見ることになるだろう」とファン・デ・フェンのスーパーゴールを称賛している。
そして英『Football.London』は「なんて素晴らしいゴールなんだ！まるでソンのようなゴールだ」と綴り、この日のオランダ代表DFに最高点となる9点をつけている。
今回のファン・デ・フェンの独走ゴールはプスカッシュ賞を受賞した2019年12月のバーンリー戦で見せた韓国代表FWソン・フンミンのゴールを彷彿させるとも言われており、早くも今シーズン最高のゴールだと多くの称賛を集めている。
If you haven't seen Micky van de Ven's solo goal yet watch this!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2025
...and if you have seen Micky van de Ven's solo goal watch it again! #UCLGOTD | @Heineken pic.twitter.com/rvDUBeYZwG