任期満了に伴い2026年春に行われる石川県知事選について、自民党石川県連は6日に役員会を開き、現職の馳浩氏を推薦する方向でまとまりました。8日に正式決定する見通しです。

今回の知事選には、現職の馳浩氏と、前金沢市長の山野之義氏が出馬を表明していて、いずれも自民党県連に推薦を求めていました。

馳浩氏 推薦で合意「継続が最善」の声多数

自民党県連は6日に役員会を開き、現職の馳氏を推薦することで合意しました。

自民党県連・下沢佳充 幹事長「結論から申し上げると、我が自由民主党石川県連としては現職の馳浩さんを推薦するという決定をした。今知事を替えて果たして良いことがあるのか。継続してやってもらうのが良いのではないかというのが圧倒的だった」

県連によりますと、地域支部と意見を交わす中で、金沢の一部から「周囲に山野さんを推したい人がいる」という意見が上がったものの、総じて馳氏への推薦に異論はなかったということです。

金沢市内で8日に開く「総務会・支部長幹事長合同会議」で県連として正式に馳知事への推薦を決定する見通しです。

山野氏 自民党県連の判断を真摯に受け止め

一方の山野氏。10月の出馬表明以降、他の政党の県内組織も精力的に回り、推薦を求めています。

国民民主党県連・粟森概 幹事長「国政選挙のときは常に自民と議席を争うことになる国民民主党が立つ位置をしっかりと判断しながら知事選の対応も進めていきたい」

山野氏は、自民党県連から推薦を得られなくなったことについて、「公党が判断されたことで真摯に受け止める。議論の俎上（そじょう）に上げてくださり感謝している」とコメントしています。