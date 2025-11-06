地域の絆で安全を守ります。

【写真を見る】何気ない会話に安全のヒントが！ 消防などが高齢者に交通安全や火災の予防を呼びかけ 地域の絆で安全を！（山形）

山形県天童市ではきょう、消防などが高齢者の家を訪ねて直接、交通安全や火災の予防を呼びかけました。

この活動は、天童交通安全母の会や消防などがタッグを組み行われたものです。

県内では今年、高齢者が起こした交通事故が ８４件発生しています。また、これからの季節は暖房機器の使用などもあり火の取り扱いに注意が必要です。

佐藤真優アナウンサー「およそ２時間をかけて、２３５人、１６９世帯の家に一軒一軒足を運んでいます」

きょうは蔵増地区の高齢者を訪ね、安全を呼びかけました。

「消防隊なんですけど、寒くなってきてストーブとかつけていると思うので、火の取り扱いにご注意ください」

交通事故防止を呼びかけるチラシや反射材なども直接手渡します。

地区の人（８２歳）「（Ｑ車の運転はまだしていますか？）まだしています。雪の時や暗い時はしないことにしている。４時前には（運転を）終える」

■何気ない会話に安全のヒントが！

消防と民間が一緒に行動。１０回以上この活動に参加しているという母の会の二人がこの班を引っ張ります。

「交通安全母の会です！」

「あ～交通安全」

「木切りしているんだよね。枝切り」

「お庭すごい綺麗ですね」

「やっぱり手をかけないとだめだよね」

何気ない会話…実はここに安全のヒントがあります。

地区の人（６８歳）「よそから来た人間なので付き合いがないのですが、こういった活動を通して知り合いになれる。コミュニティ関係を築くにはいい。誰かが何か発見したら通報するとか意識に繋がる」

こうして言葉を交わすことで、見守りの目が増え、安全な地域作りに繋がります。

天童市消防本部消防署 松田千聖さん「（母の会の）みなさんとの訪問事業でないと、市民の方々と顔を合わせてお話させていただく機会はなかなかないので貴重な経験かなと思う」

見回る側も、訪問先でも、世代を超えて深める地域の絆が町の安全を守ります。