これからの気象情報です。

7日(金)は、今日よりも空気が冷たくなりそうです。



◆警報・注意報

この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。



◆11月7日(金)の天気

・上越地方

朝のうちは所々で雨が降るでしょう。

日中は広く日差しが届きますが、気温はあまり上がらずヒンヤリしそうです。



・中越地方

傘マークはありませんが、朝晩は冷たい雨がぱらつくところがあるでしょう。

一方、日中はおおむね晴れる見込みです。



・長岡市と三条市周辺

朝から青空が広がるでしょう。

ただ、最高気温は16℃前後までしか上がらずこの時期らしい寒さになりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

朝晩は雲が広がるところがありますが、日中は日差しが届くでしょう。

ただ、北風が吹くため昼間でも空気が冷たく感じられそうです。



・下越：村上市から聖籠町

晴れる時間が長いでしょう。

最低気温は今朝よりやや高いものの、最高気温は今日より3℃前後低くなりそうです。



◆風と波

各地北よりの風で、下越と佐渡ではやや強くなるでしょう。

波は午後ほど高く、上・中越でのち2m、下越・佐渡でのち3mの予想です。



◆紅葉見ごろ情報

山沿いを中心に見ごろのところが多くなっています。

ただ、標高の高いところではピークがすぎつつあるため、早めのモミジ狩りがオススメです。



◆週間予報

8日(土)は晴れ間の出るところもありますが、一層空気がヒンヤリするでしょう。

9日(日)からは、冷たい雨が降り風の強まるところもありそうです。

10日(月)は、警報級の大雨となるところもあるでしょう。



7日(金)は、朝よりも夜のほうが気温が下がりそうです。夜に備えてしっかり防寒をしてお出かけください。