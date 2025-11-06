7日は夜のほうが気温が下がりそう、紅葉見ごろ情報も【これからの天気(6日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
7日(金)は、今日よりも空気が冷たくなりそうです。
◆警報・注意報
この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。
◆11月7日(金)の天気
・上越地方
朝のうちは所々で雨が降るでしょう。
日中は広く日差しが届きますが、気温はあまり上がらずヒンヤリしそうです。
・中越地方
傘マークはありませんが、朝晩は冷たい雨がぱらつくところがあるでしょう。
一方、日中はおおむね晴れる見込みです。
・長岡市と三条市周辺
朝から青空が広がるでしょう。
ただ、最高気温は16℃前後までしか上がらずこの時期らしい寒さになりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝晩は雲が広がるところがありますが、日中は日差しが届くでしょう。
ただ、北風が吹くため昼間でも空気が冷たく感じられそうです。
・下越：村上市から聖籠町
晴れる時間が長いでしょう。
最低気温は今朝よりやや高いものの、最高気温は今日より3℃前後低くなりそうです。
◆風と波
各地北よりの風で、下越と佐渡ではやや強くなるでしょう。
波は午後ほど高く、上・中越でのち2m、下越・佐渡でのち3mの予想です。
◆紅葉見ごろ情報
山沿いを中心に見ごろのところが多くなっています。
ただ、標高の高いところではピークがすぎつつあるため、早めのモミジ狩りがオススメです。
◆週間予報
8日(土)は晴れ間の出るところもありますが、一層空気がヒンヤリするでしょう。
9日(日)からは、冷たい雨が降り風の強まるところもありそうです。
10日(月)は、警報級の大雨となるところもあるでしょう。
7日(金)は、朝よりも夜のほうが気温が下がりそうです。夜に備えてしっかり防寒をしてお出かけください。
