高校野球・秋の北信越大会で初優勝した帝京長岡高校野球部が長岡市長を表敬訪問し、明治神宮大会への意気込みを語りました。



帝京長岡は10月に富山県で開かれた北信越大会で、日本文理との県勢同士の決勝を制して初優勝しました。これにより、秋の明治神宮大会への出場を決めるとともに、初の甲子園となる来年春のセンバツへの出場をほぼ確実としました。



6日、芝草監督と選手が磯田長岡市長と面会し優勝を報告しました。



■帝京長岡 芝草宇宙監督

「このたび、秋の北信越大会で優勝することができました。最後までご声援ありがとうございました。」



■帝京長岡 鈴木祥大主将

「大好きな長岡の歴史を変えるために神宮大会でも頑張ってきます。」



長岡市からは報奨金が贈られました。



■帝京長岡 鈴木翔大主将

「(明治神宮大会では)初優勝できるように全員で『初』にこだわって頑張りたい。」



全国の地区大会の覇者10校が出場する『秋の明治神宮大会』は14日に開幕し、帝京長岡は初日に四国地区代表の香川・英明と対戦します。