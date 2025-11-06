金曜日は二十四節気の一つ「立冬」です。暦の上で、冬のはじまりを示しています。その金曜日は、上空の強い寒気の影響で、北海道は平地でも雪が降り、積もる所が出てくるでしょう。

【金曜日の天気】

本州から九州は、朝から広い範囲で晴れる見込みです。北海道は、朝は標高の高い所ほど雪が降りやすく、日中は寒気が強まるため、朝は雨やみぞれの所も雪へと変わる予想です。積雪や路面の凍結に注意をしてください。

【金曜日の予想最高気温】

札幌 ：7℃ 釧路：11℃

青森 ：12℃ 盛岡：14℃

仙台 ：17℃ 新潟：17℃

長野 ：15℃ 金沢：18℃

名古屋：23℃ 東京：20℃

大阪 ：21℃ 岡山：21℃

広島 ：23℃ 松江：19℃

高知 ：24℃ 福岡：22℃

鹿児島：24℃ 那覇：28℃

【週間予報】

土曜日は広く晴れますが、日曜日は前線が通過する影響で全国的に雨となり、雨脚が強まる所も出てくるでしょう。月曜日は新潟から北の日本海側は雨が残りますが、そのほかの地域は止む所が多くなる見込みです。

【台風情報】

木曜日、台風26号が日本のはるか南で発生しました。勢力を強めながら北西方向に進み、来週月曜日・火曜日頃は沖縄地方は大しけとなるおそれがあります。その先の進路や勢力はまだ分かっていませんが、北寄りのあと東寄りに進む可能性もあり、来週水曜日・木曜日頃は本州付近の雨の降り方に影響を及ぼすおそれがあるため、今後の情報をご確認ください。