【お天気どうなる】7日は冬型の気圧配置でも晴れ 8日も行楽日和 一方で 9・10日は雨
吉道 さゆり キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。
小野 和久 気象予報士：
お願いします。あす7日からの天気のポイントです。
小野：
あす7日、あさって8日ともに晴れるでしょう。一方、9日・10日は雨の予報です。
7日朝9時の予想天気図です。
小野：
あす7日は、西高東低の冬型です。冬型の気圧配置の時は普通、日本海側は雨やくもりになりますが、7日の冬型は北日本が中心で、加えて一時的ですので、石川県内は、明け方まで雨の降る所がありますが、日中は晴れるでしょう。
小野：
立冬のあす7日、そして、あさって8日も晴れでしょう。雨のマークは9日、10日、13日です。最高気温は、11日を除いてだいたい平年並みですが、最低気温はひと桁の日も多くなるでしょう。
6日に、気象台から発表された1か月予報です。
小野：
12月5日までの傾向です。気温は、来週は平年並みですが、来週の週末以降は、平年より高いでしょう。高気圧に覆われやすく、寒気の影響を受けにくいという予報です。雨量は少ない見込みです。
吉道：
石川県内は、きょう6日も20度に達した所が多くありましたが、冬への準備は怠らないようにしたいですね。