吉道 さゆり キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。あす7日からの天気のポイントです。

小野：

あす7日、あさって8日ともに晴れるでしょう。一方、9日・10日は雨の予報です。



7日朝9時の予想天気図です。

小野：

あす7日は、西高東低の冬型です。冬型の気圧配置の時は普通、日本海側は雨やくもりになりますが、7日の冬型は北日本が中心で、加えて一時的ですので、石川県内は、明け方まで雨の降る所がありますが、日中は晴れるでしょう。





気象台の週間予報です。

小野：

立冬のあす7日、そして、あさって8日も晴れでしょう。雨のマークは9日、10日、13日です。最高気温は、11日を除いてだいたい平年並みですが、最低気温はひと桁の日も多くなるでしょう。



6日に、気象台から発表された1か月予報です。

小野：

12月5日までの傾向です。気温は、来週は平年並みですが、来週の週末以降は、平年より高いでしょう。高気圧に覆われやすく、寒気の影響を受けにくいという予報です。雨量は少ない見込みです。



吉道：

石川県内は、きょう6日も20度に達した所が多くありましたが、冬への準備は怠らないようにしたいですね。