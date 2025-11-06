滝沢眞規子、残り物活用した秋の味覚“銀杏”弁当公開「素敵な彩り」「参考にしたい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/06】モデルの滝沢眞規子が11月6日、自身のInstagramを更新。秋の味覚である銀杏を使った手作り弁当を公開した。
【写真】47歳3児の母モデル「参考にしたい」残り物活用した銀杏弁当
滝沢は「今日は銀杏ご飯と牛のしぐれ煮」と秋が旬の食材である銀杏を使用した弁当の写真を投稿。「あとは残っているものを少しづつ」とひじきの煮物やマカロニサラダなどのおかずを加えた彩り豊かな弁当を披露した。また「毎年思うことがある」と前置きした上で「銀杏って落ちてるとあんなに臭いのに食べてみようって最初に思っ人、すごくないですか（原文ママ）」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「素敵な彩り」「お昼が楽しみになる」「季節感ある」「参考にしたい」といったコメントが寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆滝沢眞規子、秋の味覚感じる“銀杏”弁当披露
◆滝沢眞規子の投稿に「素敵な彩り」と反響
