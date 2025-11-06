1リッターターボのコペンで世界に挑む！ SPKとダイハツ、「D-SPORT Racing Team」でラリージャパン2025へ

昨年はクラス2位… 今年は？

モビリティビジネスのグローバル商社であるSPKはダイハツ工業とともに、2025年11月6日から9日まで開催されるFIA世界ラリー選手権（WRC）第13戦 フォーラムエイト・ラリージャパン2025に、「D-SPORT Racing Team」として「コペン GRスポーツ」で参戦すると発表しました。

参戦車両のダイハツ「コペン GRスポーツ」

参戦にあたりSPKは、冷却・排熱など熱マネジメントを改善。エンジンには排気量1000ccのターボ（IKR-VET）を搭載し、大会指定のFIA燃料（サステナブル燃料）を使用するとしています。ドライバーは相原泰祐選手、コ・ドライバーは上原あずみ選手。ナンバーは46です。

【画像】世界に挑む！軽枠を超えた戦闘マシンとして進化したコペン

過去、コペン GRスポーツで参戦した2022年と2023年のラリージャパンではクラス優勝したものの、2024年はクラス2位という結果でした。

SPKとダイハツ工業は、「モータースポーツを起点とした“もっといいクルマづくり”および、モータースポーツのすそ野を広げ、“走る楽しさをみんなのものに”する活動に取り組んでまいります」とコメントしています。