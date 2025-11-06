山東省費県の山東麗果麗郷農業発展集団の工場で、ドリアンを使ったミルクレープの製造に取り組む従業員たち。（臨沂＝新華社記者／邵琨）

【新華社済南11月6日】東南アジアで収穫されたドリアンが、中国山東省の工場でスイーツやピザなどに姿を変え、中国人の食卓へと届けられている。地元の村民の就業や所得増にもつながっている。

山東省中南部の費県にある山東麗果麗郷農業発展集団の工場では、近代的な設備が並ぶ中、従業員たちが手際よくドリアンの加工にあたっている。マレーシアやタイから運ばれたドリアンはここで、果肉を詰めたパックやミルクレープ、ピザなどの製品に仕上げられる。

同社は、地元費県出身の翟伝竜（たく・でんりゅう）さんが2018年に帰郷して設立した。20年からは東南アジア各国を繰り返し訪れ、ドリアンの栽培拠点を選定。長期的な提携関係を築き、安定供給体制を整え、ドリアン加工産業の拡大に力を注いできた。

現在では中国で最大規模のドリアンミルクレープメーカーの一つに成長し、年間生産額は1億元を超える。従業員約330人の多くは周囲の村の住民で、平均月給は1万元（1元＝約21円）前後に上っているという。

中国とマレーシアが結んだ協定に基づき、マレーシアの生鮮ドリアンは24年から中国市場で流通が始まり、マレーシアのドリアン産業の発展を後押ししている。かつて珍しい果物だったドリアンは、中国市場で人気を高め、消費量は年々増加。統計によると、東南アジアから中国へのドリアン輸出額は年間数十億ドル（1ドル＝154円）に上る。（記者/邵琨）