OMO7旭川 by 星野リゾートに白い動物たちのクリスマスツリーやアドベントカレンダーが登場！「雪降る街のホワイトクリスマス」開催
旭川を楽しみ尽くす「街ナカ」ホテル「OMO7旭川(おも) by 星野リゾート」では、2025年11月11日(火)〜12月25日(木)の期間、館内でも純白の雪化粧を楽しめるクリスマスイベント「雪降る街のホワイトクリスマス」を開催する。
【写真】OMO7旭川のエントランスを抜けると現れる、雪降る街のホワイトクリスマスツリー
クリスマスには街全体が雪に包まれる旭川市にちなみ、さまざまなコンテンツで「純白の雪化粧」をイメージしたクリスマスを楽しめるイベント。クリスマスツリーには、雪化粧と旭川市旭山動物園(以下、旭山動物園)に暮らす白い動物たちのオブジェがあしらわれている。また、旅行者とローカルがつながるパブリックスペース「OMOベース」には、高さ約3メートル、幅約5メートルのアドベントカレンダーが登場し、クリスマスまでのカウントダウンを楽しめる。
■【特徴1】純白の雪化粧と白い動物たちの「雪降る街のホワイトクリスマスツリー」
OMO7旭川のエントランスを抜けると、雪降る街のホワイトクリスマスツリーが登場。雪に包まれる旭川の街中をイメージしたクリスマスツリーで、白い動物たちのオブジェがあしらわれている。さらに今年は、クリスマスツリーが幻想的にライトアップ。雪をイメージした電飾が加わり、しんしんと降り積もる雪を感じさせるクリスマスツリーを眺めながら、旭川らしいクリスマスを満喫できる。
■【特徴2】「雪降る街のホワイトアドベントカレンダー」でカウントダウン
雪降る街をイメージした高さ約3メートル、幅約5メートルのアドベントカレンダーが登場。アドベントカレンダーにも、雪やクリスマスの準備をする白い動物をイメージしたデザインがあしらわれている。毎日20時半にこのアドベントカレンダーでクリスマスまでのカウントダウンが行われ、菓子がもらえる。
期間：2025年12月1日(月)〜25日(木)
■【特徴3】「雪降る街のホワイトクリスマスカード」をお届け
雪降る街のホワイトクリスマスカードを販売。好きなメッセージを書いたあとに動物がデザインされたシーリングスタンプで封をし、館内のポストに投函すると、クリスマス当日に自宅に届く。OMO7旭川でのクリスマスステイの思い出を形に残すことができる。
場所：OMOベース
料金：500円
■【関連情報】「白い動物の話しかしない、旭山動物園講座」開催
イベント開催に伴い、旭山動物園で暮らす白い動物たちにフォーカスした「白い動物の話しかしない、旭山動物園講座」を開催。ご近所ガイドOMOレンジャー(※1)がホッキョクグマやエゾユキウサギ、シロフクロウなどの生態や越冬対策などを楽しく伝えてくれる。
※1：まるで旅先にいる友人のように、行きつけのお店や地元⺠しか知らない場所へ連れていってくれる案内人のこと
■「雪降る街のホワイトクリスマス」概要
期間：2025年11月11日(火)〜12月25日(木)※アドベントカレンダーのみ12月1日(月)〜25日(木)
予約：不要
場所：OMOベース、OMOカフェ＆バル
対象：宿泊者
料金：無料(一部有料)
■「OMO7旭川(おも) by 星野リゾート」について
富良野や美瑛にも好アクセスな拠点都市「旭川」。行動展示で有名な「旭川市旭山動物園」や路地裏グルメのはしごで出合う美味など、北海道の風土と、この地に伝わる新旧カルチャーを、思いの限り遊び尽くす「街ナカ」ホテル。
所在地：北海道旭川市6条通9丁目
電話：050-3134-8095(OMO予約センター)
客室数：237室・チェックイン15時、チェックアウト11時
宿泊料金：1泊1室あたり2万5000円〜(食事別)
アクセス：JR旭川駅より徒歩13分
■「OMO」(おも)とは？
星野リゾートが全国に展開する「テンションあがる『街ナカ』ホテル」。街をこよなく愛するスタッフが地域の人たちと仕掛ける、新感覚のホテル。思いもよらない魅力に出合い、知らず知らずのうちにその街までお気に入りに。現在16施設を展開し、2025年〜2026年春冬には「OMO5横浜馬車道」、2026年春頃には「OMO7横浜」の開業を予定している。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
