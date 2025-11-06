子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、5日、自身の公式ブログを更新し、子宮頸がん治療の経過観察として1年ぶりにPET検査を受けたことを報告しました。



古村さんは、「2019年頃から同じクリニックでお世話になっているので『お邪魔します』なんて書いちゃいまして」と冗談交じりに明かしています。







検査中は「検査薬の巡りが良かったのか」と述べ、顔が熱くなり眠気を感じたようです。検査結果については来週判明する予定とのこと。







古村さんはブログの中で「奏効を祈り、それと同じくらいガンが見つかった時のことも考えます」と率直な心境を吐露。また、「どっちへ転んでもやれることは一つ」という考えが「やっと私に馴染んできた感じ」と前向きな姿勢を示しています。







最後は「チョッと馴染むの遅いんでないかい？」と自身を茶化しつつも、「まっ良いしょ？私らしく歩むのみだから」と決意を新たにしていました。







この投稿に「検査の結果まで待つのって嫌ですよね…」「検査結果の朗報をお待ちしてます」「結果は１週間後ですかぁ〜私も奏効でありますように祈っています」などの声が寄せられています。







古村比呂さんは、19歳の時にクラリオンガール準グランプリに選ばれると、20歳で映画デビュー。さらに22歳の時にはNHK連続テレビ小説のヒロインを演じ、一躍人気女優の仲間入りを果たしました。

ドラマや映画、舞台と幅広く活躍していましたが、現在は芝居を休み、再々再発したがんと闘っています。







2012年1月、古村さんは検査の結果「子宮頸がん」が判明し、子宮を全摘出。

2017年3月、「がん」が「再発」。

2017年11月、「がん」が「再々発」。

2023年1月、「がん」が「再々再発」。現在も治療中とのことです。



【担当：芸能情報ステーション】