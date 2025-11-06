名古屋発♡「ぴよりん」が将棋とコラボ！チャイ香る「将棋の日ぴよりん」登場

名古屋の大人気スイーツ「ぴよりん」に、将棋の駒をモチーフにした特別な限定フレーバーが登場します♡ ジェイアール東海フードサービスが手がける「将棋の日ぴよりん」は、11月17日の「将棋の日」に合わせ、2025年11月14日（金）～11月24日（月・祝）まで販売。香り豊かな“チャイ”風味と濃厚プリンが織りなす、心も温まるスイーツです♪

ぴよりん×将棋♡インドの香り漂う限定フレーバー

「将棋の日ぴよりん」は、将棋のルーツ・インドにちなみ、チャイの風味で仕上げた限定スイーツ。

シナモンやカルダンモンなどのスパイスを加えたババロアが、名古屋コーチン卵の濃厚プリンを包み込み、口いっぱいに広がるまろやかさと香りを楽しめます。

トッピングには全8種類の将棋の駒をかたどったチョコレートを使用。見た目も香りも味わいも特別な、秋の贅沢スイーツです。

販売期間は11日間限定！店舗ごとの販売時間もチェック

販売期間は2025年11月14日（金）～11月24日（月・祝）。

販売箇所は「ぴよりんshop」と「ぴよりんshopアトリエ店」です。販売時間は9時～、12時～、15時～、18時～（アトリエ店は13時～）。価格は1個550円（税込）。

ぴよりんshopではお一人様1ぴよまでの個数制限がありますが、アトリエ店では制限なし。数量限定のため、早めの来店がおすすめです♡

将棋ファンにもぴったり！味も見た目も“勝負”スイーツ♡

全8種類の駒型チョコは、どれが当たるか開けてからのお楽しみ♪ 甘くスパイシーなチャイと、なめらかなプリンのバランスが絶妙で、秋のティータイムにもぴったりです。

香り立つチャイの深みが、ひと口ごとにリラックス気分を誘います。ぴよりんファンはもちろん、将棋好きへのギフトにもおすすめの一品です。

ほっと心が温まる♡秋限定「将棋の日ぴよりん」をお見逃しなく

見た目のかわいらしさと香り豊かな味わいでファンを魅了する「ぴよりん」。その魅力にスパイスのエッセンスを加えた「将棋の日ぴよりん」は、まさに季節と遊び心を感じる逸品です。

販売期間は11日間のみ。秋のティータイムに、チャイの香りとともに小さな幸せを味わってみませんか？♪