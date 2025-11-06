夫と私の年金収入だけになった場合、家計管理は、どうしたらいいのでしょうか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、年金収入だけになった場合の家計管理は、どうしたらよいのか悩む50代主婦の方からのご相談です。
その上で、ねんきん定期便などで夫婦の年金額をきちんと把握し、もらえる年金の中でやりくりしていくことになります。ざっくりとした目安ですが、現役時代の支出額の75％程度になるように、目標を立ててみてはいかがでしょうか。
家計管理をするときは、目標を設定することが大切です。毎月の支出額、毎週の支出額、日々の支出額など、ご自身にあった目標を決めて、あまったお金は貯金に回すといいでしょう。貯金が楽しくなるきっかけにもなります。
また、現状の家計管理（支出）の中で、使途不明金はありませんでしょうか？ 使途不明金は、無駄な支出となることがほとんどです。使途不明金をなくしましょう。
携帯電話や保険料の見直しは、定期的にされていますでしょうか？ これらの固定費を削減することで無理なく節約（ダウンサイジング）できます。ぜひこの機会に見直してみましょう。
また、家計管理で支出を減らすことはとても重要ですが、収入を増やすこともとても有効です。相談者は50歳の主婦とのことですので、パートなど働くことで収入を増やす、ご主人もできるだけ長く働くことも有効です。高齢者が働きやすい環境に整いつつあります。検討してみてはいかがでしょうか？
監修・文／深川弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
今回は、年金収入だけになった場合の家計管理は、どうしたらよいのか悩む50代主婦の方からのご相談です。
Q：夫と私の年金収入だけになった場合、家計管理はどうしたらいい？「夫と私の年金収入だけになった場合、家計管理は、どうしたらいいのでしょうか？ 年金で生活ができるか心配です」（50代・主婦）
A：現在の家計状況を把握し、もらえる年金額以内で生活できるように、今から家計のダウンサイジングをしていきましょう年金だけで生活ができるのかが心配とのこと。まずは現在の収入と支出、保有している財産（貯金など）や負債（ローンなど）をきちんと把握することがスタートになります。
家計管理をするときは、目標を設定することが大切です。毎月の支出額、毎週の支出額、日々の支出額など、ご自身にあった目標を決めて、あまったお金は貯金に回すといいでしょう。貯金が楽しくなるきっかけにもなります。
また、現状の家計管理（支出）の中で、使途不明金はありませんでしょうか？ 使途不明金は、無駄な支出となることがほとんどです。使途不明金をなくしましょう。
携帯電話や保険料の見直しは、定期的にされていますでしょうか？ これらの固定費を削減することで無理なく節約（ダウンサイジング）できます。ぜひこの機会に見直してみましょう。
また、家計管理で支出を減らすことはとても重要ですが、収入を増やすこともとても有効です。相談者は50歳の主婦とのことですので、パートなど働くことで収入を増やす、ご主人もできるだけ長く働くことも有効です。高齢者が働きやすい環境に整いつつあります。検討してみてはいかがでしょうか？
監修・文／深川弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)