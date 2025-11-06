『ファンタビ』ベビーニフラーが可愛いランプに！ アクセを飾れば狙われているように見える
映画『ファンタスティック・ビースト』に登場する、魔法動物ベビーニフラーたちの様子を表現したランプ「ファンタスティック・ビースト ベビーニフラー ランプ」が、11月7日（金）から、『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』のオフィシャル商品を専門に取り扱う「ハリー・ポッター マホウドコロ」で販売される。
【写真】“ニフケツ”もかわいいｗ ベビーニフラーのランプを後ろから見た様子
■ぼんやりとやさしい光が手元を照らす
今回登場する「ファンタスティック・ビースト ベビーニフラー ランプ」は、いたずら好きの魔法動物ベニーニフラーたちがランプの台座の上で思い思いに過ごす様子を表現したランプ。
2匹のニフラーたちの表情や動き、特徴などを眺めて楽しめる商品で、台座部分に座っている、ちぎれたチェーンを手にした黒いベビーニフラーは、キラキラしたものが大好きなニフラーが『ファンタスティック・ビースト』の作中で、ランプのチェーンを引きちぎったシーンを表現している。
台座の空きスペースにアクセサリーを並べると、構えている茶色いベビーニフラーがアクセサリーを狙っているように見え、ベビーニフラーと一緒に生活しているように感じられる。
また、ランプはタッチセンサーを採用し、アイボリーのランプシェードを通してぼんやりとやさしい光が手元を照らす。
ほかにも「マホウドコロ」では、ニフラーグッズを展開しており、ニフラーの顔がかわいいスリッパや、ニフラーを首に巻けるティペットを現在販売している。
【写真】“ニフケツ”もかわいいｗ ベビーニフラーのランプを後ろから見た様子
■ぼんやりとやさしい光が手元を照らす
今回登場する「ファンタスティック・ビースト ベビーニフラー ランプ」は、いたずら好きの魔法動物ベニーニフラーたちがランプの台座の上で思い思いに過ごす様子を表現したランプ。
台座の空きスペースにアクセサリーを並べると、構えている茶色いベビーニフラーがアクセサリーを狙っているように見え、ベビーニフラーと一緒に生活しているように感じられる。
また、ランプはタッチセンサーを採用し、アイボリーのランプシェードを通してぼんやりとやさしい光が手元を照らす。
ほかにも「マホウドコロ」では、ニフラーグッズを展開しており、ニフラーの顔がかわいいスリッパや、ニフラーを首に巻けるティペットを現在販売している。