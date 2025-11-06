6日(木)は、雲の間から晴れ間の出たところが多くなりました。

まずは台風の情報からお伝えします。6日(木)未明に台風26号が発生しました。



◆今後の進路予想

現在、台風は日本のはるか南を北西に進んでいます。今後もさらに発達をしながら西よりに進み、10日(月)ごろから進路を北よりに変えるでしょう。さらにその後、来週後半には日本の南に進んでくる予報もありますので、今後も最新の情報に注意をしてください。



さて、7日(金)は一部で天気が崩れそうです。



◆7日(金)午前9時の予想天気図

はじめ冬型の気圧配置となりますが、次第に大陸に中心を持つ高気圧に覆われるでしょう。このため、はじめにわか雨のところがありますが、次第に晴れ間が広がる見込みです。



◆今後の天気の移り変わり

6日(木)夜9時は晴れるところが多いものの、上越方面ではにわか雨のところがあるでしょう。時間を進めると、夜間も局地的に天気がくずれて7日(金)朝の上・中越では、一部雨雲のわくところがありそうです。



一方、日中は天気が回復して広い範囲で晴れるでしょう。ただ、夜はふたたび雲が増えて、遅い時間には雨やミゾレの降るところがありそうです。





また、7日(金)は今日よりも厚手の上着が必要になりそうです。

時間ごとの気温の推移をみると昼間は16℃くらいまで上がる見込みですが、日が暮れてからはグッと気温が下がるでしょう。7日(金)は北よりの風が強まりますので、この気温の数字よりも寒く感じられそうです。



11月7日は24節気のひとつ「立冬」です。

暦の上では明日から冬が始まります。暦の通り、7日(金)夜は冬の足音が聞こえるような寒さになりますから、夜に備えてしっかり防寒をしてお出かけください。