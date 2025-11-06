¡Ö¤Ê¤ó¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¡×ºÆÊüÁ÷Ãæ¡Ö¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡×ÍÄ½÷¤¬à¶âÈ±áÃæ³ØÀ¸¤ØàµÞÀ®Ä¹á9Ç¯²á¤®¤Æ¡Ö¤É¤ó¤É¤óÁÇÅ¨¤ÊÂç¿Í¤Ë¡Ä¡×
Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¹õ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç
¡¡NHK¤ÇºÆÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë»ÒÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÇòÄ»¶Ìµ¨(15)¤¬¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡21Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¶âÈ±¡×¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¹õ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÇòÄ»¤Ï2016Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Îø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ÎÍÄ¤¤Ì¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥É¥é¥Þ¤È¸½ºß¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¡×¡Ö¤â¤¦¤ª»Ð¤µ¤ó¤ä¤ó¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÁÇÅ¨¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Ö¶âÈ±³Ú¤·¤ß¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡±Ç²è¡Ö¶âÈ±¡×¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤Ê¤¤30ºÐ¤ÎÃæ³Ø¹»¶µ»Õ¤Î¥¯¥é¥¹¤ÎÀ¸ÅÌ¿ô½½¿Í¤¬¡¢¹»Â§¤Ø¤Î¹³µÄ¤È¤·¤ÆÈ±¤ò¶â¿§¤ËÀ÷¤á¤ÆÅÐ¹»¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÊª¸ì¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡£ÇòÄ»¤Ï¤³¤Îà¶âÈ±¥Ç¥âá¤ÎÈ¯µ¯¿Í¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£