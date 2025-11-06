今年県内で目撃されたクマの件数が２０００件を超え、過去最多を大幅に更新しました。

こうしたなか、きょう山形県庁の目の前の広場でもクマのフンが確認され、警戒が高まっています。

クマのフンが見つかったのは、山形県庁の目の前、広場にある噴水のそばでした。

県によりますときょうの午前中、清掃をしていた職員がフンを発見しました。

その後の確認で、それがクマのものであるとわかったということです。

これを受け、県は周辺の警戒を強めるとともに、公園にあるトイレを当面封鎖することにしたということです。

■柿の実が食い荒らされる被害も

クマの痕跡の発見は、県庁だけに留まりませんでした。

柿の実が食い荒らされ、皮だけが散乱しています。

きょう午前７時半ごろ、この家に住む住民がゴミを出そうと外に出たところ、庭の柿が食べられていることに気がついたということです。

庭の畑にはクマのものと見られるフンも見つかっています。

現場は、南陽市長岡の長岡公民館から東におよそ１００メートル離れた住宅です。

南陽市長岡では、今月１日、市の職員がクマに襲われ右手を骨折する人的被害も発生しています。

南陽市は現場付近にワナを設置するなど捕獲を試みていますが、今のところ捕獲には至っていないということです。

県内では、今月２日まででクマの目撃件数が２１０３件と過去最多を更新しています。

２００３年の統計開始以降、これまで最多だった２０２０年の７９５件から激増していて、県が注意を呼びかけています。