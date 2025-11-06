¡ÚÌÀÆü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ûº¤µç¤¹¤ë¥¿¥¨¤È»°Ç·¾ç¤¬¾¾¹¾¤ËÌá¤Ã¤¿¥ï¥±¤È¤Ï¡Ä¥Ø¥Ö¥ó¤Î½÷Ãæ¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë·è¤Þ¤é¤º¡Ò7ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¥È¥¤ÏºÆ¤ÓÊª¸ð¤¤»Ñ¤Î¥¿¥¨¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï7Æü¡¢Âè6½µ¡Ö¥É¥³¡¢¥â¡¢¥¸¥´¥¯¡£¡×¤ÎÂè30²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤Ï¶Ó¿¥(µÈÂôÎ¼)¤È°ì½ï¤Ë¼Ú²È¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿·µï¤ËËþÂµ¤¤Ê¥Ø¥Ö¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À½÷Ãæ¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤¤¤éÎ©¤Á¤ò¤ª¤Ü¤¨¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢»°Ç·¾ç(ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í)¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¥È¥(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¤Ï¡¢¾¾¹¾¤òÎ¥¤ì¤¿¤Ï¤º¤Î¥¿¥¨(ËÌÀî·Ê»Ò)¤È»°Ç·¾ç¤¬ºÆ¤ÓÌá¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥È¥¤Ï¤½¤Îµ¢¤êÆ»¤ËºÆ¤Ó¡¢Êª¸ð¤¤¤ò¤¹¤ë¥¿¥¨¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥(郄ÀÐ)¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥Ð¥¹¥È¥¦)¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£