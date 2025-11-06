8日に任期満了を迎える上越市の中川幹太市長と、10月の市長選で初当選した小菅淳一さんが事務の引き継ぎを行いました。



午前に上越市役所で行われた引き継ぎ式。1期4年を務めた中川市長と、新市長への就任を控えた小菅さんは特段言葉を交わすことも無く5分ほどで事務引き継ぎ書への調印を終えました。



終了後の取材で、中川市長は今後について観光面で上越をサポートしたいと語りました。



■上越市 中川幹太市長

「上越市はものすごくたくさんの魅力がある。それをもっといろいろなところに発信できるチャンスをこれから民間の立場で作っていきたい。」



■上越市長に就任する 小菅淳一さん

「(中川市長は)地方自治の高い理想を掲げられて、大変立派な業績を残された。それを引き継ぎ、さらに発展させて頑張りたい。」



小菅新市長は10日に初登庁します。