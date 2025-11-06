にじさんじ所属ユニットIdios、初リアルライブを全国5都市の街頭ビジョンで同時放映 実施場所は放映開始まで非公開
VTuberグループ・Idiosの初リアルライブ『Idios 1st LIVE “Seize the day”』の模様が、8日午後6時より、全国5都市の街頭ビジョンで同時放映されることが決定した。
【動画】にじさんじ・加賀美ハヤト、"Vtuber初"メガネベストドレッサー賞受賞！「次元の違うイロモノが紛れ込んだことをお詫び申し上げます」
Idiosは、VTuber／バーチャルライバーグループ・にじさんじに所属する7人組ユニット。小清水透、獅子堂あかり、鏑木ろこ、五十嵐梨花、石神のぞみ、ソフィア・ヴァレンタイン、倉持めるとの7名で構成され、個性豊かな歌唱パフォーマンスや企画コーナー「本気チャレンジ」などでファンを魅了している。
今回のライブは、7日、8日の2日間にわたり東京・豊洲PITで開催されるもので、街頭ビジョンでの放映は2日目となる8日の午後6時から約15分間を予定。北海道、東京、愛知、大阪、福岡の各都市で、ニコニコ生放送の映像と視聴者コメントがリアルタイムで映し出される。
放映場所の詳細は混雑防止および安全確保のため非公開とされ、放映時間中に不測の事態が発生した場合は中止の可能性もある。
なお、公演のネット配信視聴チケットは、24日まで販売中。特設サイトでは公演情報やチケット購入ページも公開されている。
