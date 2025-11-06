『ブンブンジャー』6人の仲良しショット 鈴木美羽が公開「シンプルに大事な友達」 ファン歓喜
俳優の鈴木美羽が5日、自身のXを更新。2月まで放送されたスーパー戦隊シリーズ『爆上戦隊ブンブンジャー』のキャストでの集合ショットを公開した。
【写真あり】『ブンブンジャー』6人の仲良しショット “ブンピンク”鈴木美羽「シンプルに大事な友達」
写っていたのは『ブンブンジャー』の範道大也／ブンレッド役の井内悠陽、鳴田射士郎／ブンブルー役の葉山侑樹、志布戸未来／ブンピンク役の鈴木美羽、阿久瀬錠／ブンブラック役の齋藤璃佑、振騎玄蕃／ブンオレンジ役の相馬理、焔先斗／ブンバイオレット役の宮澤佑だった。
その後の投稿で鈴木は「なんかね不思議なことに同窓会って感覚ともまたちょっと違うんだよね〜これからもずっと仲良くしてもらおうと目論んでるから笑」とポストし「シンプルに大事な友達5人」と関係性を語った。「女子の私のことも同じように仲間に入れてくれる優しいメンバーで、いつもありがとうって思うほんとに」と感謝もしていた。
ファンは「お仕事で出会われてその後もずっと仲良くしたいって思われるの、本当にチームとして運命的6人なんでしょうね」「本当にずっと仲良しで定期的にアップしてほしい」と反応していた。
