MLB公式サイトが『今オフのFAでの注目選手』を発表。上位30位までに日本人選手4人が入り、最上位はヤクルト・村上宗隆選手の8位でした。

ランキングでは、8位に入った村上選手。2022年には首位打者(.318)、本塁打王(56本)、打点王(134点)の3冠に輝きます。今季はケガの影響でシーズン前半をリハビリに費やしましたが、復帰後は56試合で22本塁打、打率.273と本来の実力を発揮していました。2023年のWBCでは準決勝のメキシコ戦で逆転サヨナラのタイムリーを放つと、決勝のアメリカ戦でもホームランを放つなど国際大会でも力を見せつけていました。

11位には西武の今井達也投手がランクイン。今井投手は今季24試合に先発し、10勝5敗、防御率1.92の成績でした。

続いて16位に入ったのは、巨人からポスティングシステムを利用してメジャーへ移籍する岡本和真選手。長年主力としてチームを引っ張ってきた岡本選手、今季はケガに苦しみましたが、9＆10月にはセ・リーグの打者部門で月間MVPに輝きます。全23試合に先発出場。打率.369、4本塁打、18打点をマークしました。長打率.619、出塁率.480はともにリーグトップで、31安打(2位タイ)、16得点(3位タイ)とすべての部門で好成績を残していました。

また、21位にはカブスをFAとなった今永昇太投手がランクインしています。

▽MLBが発表した日本人のFA選手一覧

【内野手】

巨人 岡本和真

ヤクルト 村上宗隆

【投手】カブス 今永昇太オリオールズ 菅野智之ヤンキース(マイナー契約) 前田健太西武 今井達也(協議中)西武 郄橋光成ソフトバンク 有原航平(協議中)