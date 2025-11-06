小泉進次郎防衛相（44）が6日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・30）にリモート出演。政治ジャーナリスト田崎史郎氏の直球質問に回答した。

小泉氏は国会の合間にリモート出演。スタジオ出演していた政治ジャーナリスト田崎史郎氏から「去年、今年と総裁選で敗れたあとに、かつてのライバルのもとで閣僚として仕事をする心境は?」と尋ねられると、「これ石破内閣のもとでの農林水産大臣もそうですからね。総裁選で競い合って敗れた身ですから、勝った方からこの仕事を頼むということに対して私ができる全力を尽くすというのは私の考えではあります」と答えた。

「非常にできた答えなんですけど」と田崎氏。「内心おもしろくないなっていう気持ちはないものですか?」と再び質問を投げかけられた。

「結果を見てもらえば分かる通り、議員票では1位をいただきましたけど、党員票で高市総理は圧倒的でしたよねそういったことからしても負けるべくして負けて、そして今があると」と小泉氏。「今私ができることはやらなければならないし、私を応援してくれた議員の皆さんの活躍の場を一緒になって、党一丸となって、つくらなければいけないと、そういった思いですよね」と力説した。

さらには、「日本が国内で割れてる場合じゃないというのは、防衛大臣になって毎日なかなか表では言えないような機微な情報に触れる中では、心の底から思いますね」と心境を明かした。