6日、参議院の代表質問で、れいわ新選組の山本太郎代表が質問に立ち、消費税の廃止・減税を訴える中で、与党だけでなく他の野党にも矛先を向ける場面があった。

【映像】れいわ・山本代表が「野党をぶった切る」瞬間（実際の様子）

山本代表はまず高市総理に対し「レジがー、エンジニアがーと意味不明な言い訳をやめて、さっさと減税と給付金で国民救ってもらっていいですか」と迫ると、続けて代表質問の対象ではない、他の野党の批判を始めた。

「永田町には野党による“消費税減税やるやる詐欺”が吹き荒れた。昨年10月大躍進した国民民主党、そこから今年6月の通常国会閉会まで190日間も国会が開かれたが、国民民主の議員が国会で消費減税の必要性を政府に求めたのはたった2回。れいわ新選組は45回。議席数も質疑時間もずっと私たちより多いのにやる気出してもらっていいですか。そして維新。連立入りする直前、テレビ番組で吉村代表は『消費税減税も連立の重要条件』と掲げた。が、数日後連立入りが決まると藤田共同代表は、消費税について事実上先送りになったと手のひら返し。参政党に至っては消費税廃止の財源は40兆円の医療費を半分にすればいいと代表が発言。消費税が下がってもあなたの大切な人が殺される。お話になりません。昔は消費税廃止、その後手のひら返し、消費税増税に加担し続けた公明党。これまで長きにわたり自民党による日本の破壊をサポートしてきたことは仏罰が下るレベル。心を入れ替え消費税廃止、減税をいっしょにやってください」と次々とぶった切り、「消費税廃止、減税を確実にやるためには、国会内唯一の“ガチ勢”れいわ新選組一択です」と訴えた。

高市早苗総理は消費税減税について「選択肢として排除したものでなく、自民党と日本維新の会の連立合意において検討課題になっています」と答弁した。

先の参議院議員選挙で、与党は現金給付、野党各党は消費税減税や廃止を訴え、与党が過半数割れする結果となった。自民党は「国民の理解が得られなかった」として現金給付を取り下げたが、消費税減税の見通しも立っていない。（『ABEMA NEWS』より）