日本海の冬の味覚、ズワイガニ漁が6日、解禁しました。石川県内の漁港では、初物の水揚げが行われました。



金沢港の今の様子を伝えてもらいます。水上さん。

水上 乃美 アナウンサー：

金沢港にきています。午後7時半から行われる初競りに向けて着々と準備が進められて、市場内は活気づいています。箱の中には水揚げされたばかりのカニがずらりと並んでいます。



去年、おととしは、しけの影響で出漁が遅れましたましたが、ことしは解禁初日に漁がスタートしました。





金沢港からは、5日夜10時すぎに漁に出て、6日昼過ぎから続々と戻ってきました。

6日午後、金沢港にはカニ漁に出ていた船が戻り、続々と水揚げが行われました。



去年は、しけの影響で2日遅れの水揚げとなりましたが、ことしは解禁初日に石川県内あわせて96隻が出漁しました。



初日の手ごたえは？



ズワイガニ漁の漁師：

「うちは例年並みにとれたけど、だめなところは場所によって、頑張っておいしいカニをとろうと思っているんだけど、それだけです」



そしてことしは、最高級ブランドの「輝」や「輝姫」に続く第3のブランドとして、石川県漁協などは「一番推し」という新ブランドを創設。

厳しい認定基準のある「輝」には届かないものの、それぞれの船の漁師が1番と認めた1匹を選ぶというものです。



この船の「一番推し」はこちらのカニ。



ズワイガニ漁の漁師：

「ズワイガニの雄の中で1番でかくて、重さもある、色もいい。『輝』にするには、それ以上に表面のつやや傷もいっさいないやつじゃないと審査に通らないから『輝』はないけど『一番推し』は、きょうはある」



一方、水揚げは石川県の輪島港でも…



去年、整備した仮桟橋を使ってことしも水揚げが行われました。



輪島の漁師が選ぶ一番推しは…

輪島港の漁師：

「基準1キロだったんで超えているのが1匹。あと足も全部そろっとったんで、いいかなと思って。家族でも、輪島のカニおいしいんで、楽しんでもらえれば」



一番推しのカニには、船の名前と九谷焼のタグがつけられます。



それぞれの船の誇りをかけた1匹が、家庭に届けられます。