モデルのアンミカが６日、グランフロント大阪で行われた「ＧＲＡＮＤ ＷＩＳＨ ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ ２０２５」（１２月２５日まで）のクリスマスツリー点灯式に出席した。

今年のクリスマスツリーのテーマは「Ｗｉｎｔｅｒ Ｐｒｉｓｍ」。幻想的なオーロラをモチーフに大小の白いもみの木のツリーによって特別感が演出されている。同施設の周辺では人気キャラクター「ミッフィー」とコラボしたスタンプラリーや展示が行われ、約４８万球のＬＥＤライトを使用したイルミネーションが展開されている。

アンミカが、伊デザイナー・エリザベッタ・フランキの金色のラメがあしらわれたロングワンピース姿で現れると、観客から「人間ミラーボールや！」の声があがった。

金色は何色あるのか聞かれると「光の反射と素材を含めると、白２００、黒３００（色）は言えるんですけど、特にラメは周りの色を全部拾うんですよ。日本の方は世界で一番、色を識別する能力が高く、１千万色くらい識別すると言われているので、日本にいらっしゃる能力の方の数だけ、分かるんちゃいますか」。

ライティングされたツリーの感想については「真っ白な世界から少しずついろんな色が、オレンジであったりブルーであったり、最後はピンクラベンダー。人間模様みたいで、すてきだなって感じました」と述べた。

クリスマスツリーの点灯式に呼ばれたのは初めて。それだけに「大満足です。３８年の芸能人生で初めて点灯式に参加させていただいて、こんなにロマンチックで洗練されたツリーの点灯をさせていただいて、一生胸に残ると思います」と感無量といった様子だった。

同施設にはお笑いコンビ「ハイヒール」のモモコとよく訪れるとし「肉屋さんとか小籠包のお店も行った。モモコさんがめちゃくちゃ『うめきた』（同施設周辺の俗称）好きなんですよ。週末になると大阪在住の方に連絡するんですけど、モモコさんの頻度が高い」と明かした。