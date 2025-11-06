イタリア出身の2人組YouTuber「Lionfield」（ライオンフィールド）が2025年11月3日に公開した動画で、日本のイタリアンレストラン「サイゼリヤ」での食レポを披露した。

Lionfieldは登録者1560万超の人気チャンネルで、エミリアーノ・サントロ氏とマッテオ・サルヴァトーリ氏からなる。料理ネタを中心に、イタリア人目線でレビューを行うようなショート動画でも支持されている。

「100パーセント伝統的じゃないけど十分美味しい」

今回は「イタリア人が日本でイタリア料理を試す」という題のショート動画が公開され、2人でサイゼリヤを訪れていた。まずピザを口にすると、

「でもこれはパイ生地だ。ピザじゃないよ」

と笑顔で伝えた。その後、カルボナーラに怪訝な表情を浮かべて「カルボナーラ？オムレツみたいな味だ」と感想を述べたほか、胸の前で十字を切ったうえで大胆にコーンピザにかぶりつき、「イタリアに帰ったら神父に懺悔しなきゃ」と話す場面も。

一方で「もちろんティラミスも試さなきゃ」と実食した際は、

「ボーノ！」「100パーセント伝統的じゃないけど十分美味しい」

と、2人ともスプーンが止まらず好評だった。動画の最後は困り眉で「おばあちゃんにこの動画絶対見られたくない」と笑いを誘い、「NOT APPROVED」（非承認）とお決まりのセリフで締めた。

「あくまで正直な感想を楽しくシェアしたかっただけ」

動画のコメント欄には、視聴者から「本場の人たちは困惑しそうだとは思ったｗ」「日本人が海外の寿司屋に行った時の感想と同じ」「サイゼは安いのがいい。安くて美味い。本格じゃないのは承知で笑」「でも美味しいと思ってもらえるものもあって嬉しい」などとさまざまな声が寄せられている。

Lionfieldはインスタでも同様の動画を公開している。加えて日本語でコメントを残し、サイゼリヤに行ったのは多数の日本人フォロワーからおすすめされたからと説明。「訪れるのは初めてでしたが、雰囲気も良く、価格もとてもお手頃でした」としつつ、下記のようにも真意を伝えていた。

「お料理も美味しかったです（特にティラミスがとても気に入りました！）。ただ、いくつかの料理は、イタリアで慣れているものとは少し違っていました。



この動画では、あくまで正直な感想を楽しくシェアしたかっただけで、お店や関係者の方々を批判したり、失礼なことをする意図はまったくありません。ご視聴いただき、そしてたくさんのコメントを本当にありがとうございます！」