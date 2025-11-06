初の営業部門出身社長 クボタ新社長に花田晋吾氏
デスク「クボタの新社長に副社長の花田晋吾氏（61）が昇格する人事が発表されたね」
記者「2026年1月1日付で、社長の北尾裕一氏（69）は代表権のある会長となります。社長交代は6年ぶり。花田氏の最大のミッションが真のグローバル化。外国人が経営の意思決定に関与できる機会を増やす考えを示しています」
デスク「もともと海外売上高比率は高かったよね」 記者「約8割です。ただ、小型建機は北米が主力ですが、トランプ関税によって営業利益ベースで３５０億円のマイナス影響を受け、25年12月期の業績は減益になる見込みです」
デスク「花田氏の役割は」
記者「技術や管理出身社長が多かった同社で初の営業出身社長となり、財務も経験。米国駐在は3回・10年以上を数え、オランダの子会社社長も務めました。東北大学在学中には中国留学も経験。成長市場のインド開拓などで手腕が問われます」
